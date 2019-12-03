Дощ з мокрим снігом і шквальний вітер – таку погоду 3-го грудня обіцяють одеситам синоптики.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, вночі у вівторок, 3-го грудня в Одесі піде сніг з дощем. Протягом дня і до самого вечора опадів не очікується, але небо буде похмурим. Весь день буде сильний північно-західний вітер – 9-14 м/с. Місцями швидкість вітру може досягати 24 м/с.

Сніг з дощем і не тільки: прогноз погоди на 3 грудня в Одесі znaj.ua (ілюстрація)

Температура повітря вночі складе 2-0 °С. Вдень стовпчик термометра підніметься до 3-4 °С вище нуля. На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 1-2 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пенсіонер з села Шевченкове на півдні Одеської області загинув від перших нічних заморозків в ніч на 2 грудня. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України ( "Вбивство") з поміткою "нещасний випадок".

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