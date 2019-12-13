Головна Новини
13 грудня • оновлено в 16:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Мережу підкорило кумедне відео одеських Ромео та Джульєтти

937
Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, як у Одесі чоловік спустився з 3-го поверху по балконах. За ним зверху спостерігає жінка, ймовірно, кохана екстремала.

Про це повідомили в Facebook-спільноті "Підслухано Одеса" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Неадекват бросался под машины на оживленной дороге в Одессе

"У когось ранок після, мабуть, бурхливої ночі почався з #часпригод", – написали автори відео.

Для Ромео все закінчилося успішно. Він лише трохи вдарився в самому кінці спуску і під поглядом коханої пішов геть.

Мережу підкорило веселе відео одеських Ромео та Джульєтти

Мережу підкорило веселе відео одеських Ромео та Джульєтти

Підслухати Одеса / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Люстдорфської дорозі неадекватний парубок лазив по балконах і голосно кричав.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси видео
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги