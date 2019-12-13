Мережу підкорило кумедне відео одеських Ромео та Джульєтти

У мережі з'явилося відео, як у Одесі чоловік спустився з 3-го поверху по балконах. За ним зверху спостерігає жінка, ймовірно, кохана екстремала.

Про це повідомили в Facebook-спільноті "Підслухано Одеса" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Новини Неадекват бросался под машины на оживленной дороге в Одессе

"У когось ранок після, мабуть, бурхливої ночі почався з #часпригод", – написали автори відео.

Для Ромео все закінчилося успішно. Він лише трохи вдарився в самому кінці спуску і під поглядом коханої пішов геть.

Мережу підкорило веселе відео одеських Ромео та Джульєтти Підслухати Одеса / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі на Люстдорфської дорозі неадекватний парубок лазив по балконах і голосно кричав.

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