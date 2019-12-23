В Одессе в понедельник 23 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мелкий дождь, который будет идти весь день.
Температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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Юго-восточный ветер будет достигать скорости 12 м/с. Влажность воздуха составит около 100%. Атмосферное давление – 745 мм ртутного столба. Температура морской воды у побережья Одессы – +7 градусов.
Погода в Одессе 23 декабря: синоптики дали прогноз
meteo.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в начале недели Украину накроет дождями. Осадки ожидаются почти во всех областях.
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