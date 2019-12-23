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23 декабря • обновлено в 06:56
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Погода в Одессе 23 декабря: синоптики дали прогноз

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В Одессе в понедельник 23 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду и мелкий дождь, который будет идти весь день.

Температура воздуха поднимется до +13 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Юго-восточный ветер будет достигать скорости 12 м/с. Влажность воздуха составит около 100%. Атмосферное давление – 745 мм ртутного столба. Температура морской воды у побережья Одессы – +7 градусов.

Погода в Одессе 23 декабря: синоптики дали прогноз

Погода в Одессе 23 декабря: синоптики дали прогноз

meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в начале недели Украину накроет дождями. Осадки ожидаются почти во всех областях.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы погода
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