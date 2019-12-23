В Одесі в понеділок 23 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду і невеликий дощ, який буде йти весь день.

Температура повітря підніметься до +13 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Південно-східний вітер буде досягати швидкості 12 м/с. Вологість повітря складе близько 100%. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпа. Температура морської води біля узбережжя Одеси – +7 градусів.

Погода в Одесі 23 грудня: синоптики дали прогноз meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня Україну накриє дощами. Опади очікуються майже у всіх областях.

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