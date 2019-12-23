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23 грудня • оновлено в 06:57
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Погода в Одесі 23 грудня: синоптики дали прогноз

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В Одесі в понеділок 23 грудня синоптики прогнозують похмуру погоду і невеликий дощ, який буде йти весь день.

Температура повітря підніметься до +13 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

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Південно-східний вітер буде досягати швидкості 12 м/с. Вологість повітря складе близько 100%. Атмосферний тиск – 745 мм ртутного стовпа. Температура морської води біля узбережжя Одеси – +7 градусів.

Погода в Одесі 23 грудня: синоптики дали прогноз

Погода в Одесі 23 грудня: синоптики дали прогноз

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на початку тижня Україну накриє дощами. Опади очікуються майже у всіх областях.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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