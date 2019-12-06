Относительно теплую и сухую погоду обещают Одессе и области синоптики на 6 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в среду в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер - юго-западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха составит 1-3 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 10 °С выше нуля.

Почти жара: синоптики дали прогноз погоды на 6 декабря в Одессе travelask.ru

В Одесской области в ночь на среду температура местами опустится до 7 градусов мороза. А днем воздух прогреется до 10-12 °С тепла.

На дорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как сообща OBOZREVATEL, Всемирная метеорологическая организация ООН (WMO) объявила нынешнее десятилетие самым жарким за всю историю.

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