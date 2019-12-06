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6 грудня • оновлено в 06:12
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Майже спека: синоптики дали прогноз погоди на 6 грудня в Одесі

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Теплу та суху погоду обіцяють Одесі та області синоптики на 6 грудня.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в середу в регіоні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер – південно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура повітря складе 1-3 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 °С вище нуля.

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Майже спека: синоптики дали прогноз погоди на 6 грудня в Одесі

Майже спека: синоптики дали прогноз погоди на 6 грудня в Одесі

travelask.ru

В Одеській області в ніч на середу температура місцями опуститься до 7 градусів морозу. А вдень повітря прогріється до 10-12 °С тепла.

На дорогах регіону вночі і вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Як спільно OBOZREVATEL, Всесвітня метеорологічна організація ООН (WMO) оголосила нинішнє десятиліття найспекотнішим за всю історію.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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