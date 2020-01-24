От минус 3: синоптики дали прогноз погоды на выходные в Одессе

В Одессе в субботу и воскресенье осадков не предвидится. Температура воздуха в предстоящие солнечные два дня будет по-настоящему весенней – до +8 градусов.

Правда, вечером столбик термометра может опускаться до -4. В субботу и воскресенье будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью не более 12 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Атмосферное давление составит около 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность не превысит показатель в 80%.

А если вы любите зимние морские купания, то температура воды у побережья Одессы – +5 градусов.

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Одессе odessa.online

Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Одессе meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в выходные, 26-27 января, Украина окажется между мощным антициклоном, нависшим над континентальной Европой, и масштабной циклоничностью над северной ее частью.

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