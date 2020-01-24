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24 січня • оновлено в 18:45
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Від мінус 3: синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

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В Одесі в суботу та неділю опадів не передбачається. Температура повітря в ці сонячні два дні буде по-справжньому весняною – до +8 градусів.

Правда, ввечері стовпчик термометра може опускатися до -4. У суботу та неділю буде дути західний і північно-західний вітер зі швидкістю не більше 12 м/с. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Атмосферний тиск становитиме близько 760 міліметрів ртутного стовпа. Відносна вологість не перевищить показник в 80%.

А якщо ви любите зимові морські купання, то температура води біля узбережжя Одеси – +5 градусів.

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

odessa.online

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

Синоптики дали прогноз погоди на вихідні в Одесі

meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у вихідні, 26-27 січня, Україна опиниться між потужним антициклоном, що нависли над континентальною Європою, і масштабної циклоничної над північною її частиною.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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