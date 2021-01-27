Одессу засыпало снегом: город "остановился" из-за непогоды. Фото и видео

Карина Бондаренко Одесса в деталях 10:53, 27.01.2021

В ночь на среду, 27 января, Одессу засыпало снегом. Движение транспорта в городе затруднено из-за деревьев, которые повалила непогода.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, снегопад не прекратится в ближайшее время. Фото и видео коллапса в Одессе опубликовало местное издание "Думская" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Погода в Одессе 28 января.
Укргидрометцентр
Снегоуборочная техника в Одессе.
Думская

На многих улицах образовались пробки, "остановился" почти весь центр города. Деревья из-за сильного ветра и под тяжестью снега упали на припаркованные машины в разных частях Одессы.

Снегопад в Одессе.
Думская
Люди долго ждут общественный транспорт.
Думская

В связи с этим местные власти попросили горожан без надобности не выходить из дома, не пользоваться личным транспортом и не оставлять его вдоль дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Синоптики предупредили, что за сутки в Одессе выпадет более чем месячная норма осадков.

Деревья упали на машины.
Думская
Проезд в центре затруднен.
Думская
Коммунальщики убирают последствия снегопада.
Думская
Одессу засыпало снегом.
Думская
Пешком почти никто не ходит.
Думская
Пробки в Одессе.
Думская

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ухудшение погоды в Украине 26 января привело к обесточиванию более чем сотни населенных пунктов и образования заторов на дорогах. Такая метеоситуация сохранится и в течение 27 января.

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Одесса Одесса в деталях

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