Одесу засипало снігом: місто "зупинилося" через негоду. Фото і відео

Карина Бондаренко Одеса в деталях 10:53, 27.01.2021

У ніч на середу, 27 січня, Одесу засипало снігом. Рух транспорту в місті ускладнено через дерева, які повалила негода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, снігопад не припиниться найближчим часом. Фото і відео колапсу в Одесі опублікувало місцеве видання "Думська" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Погода в Одесі 28 січня.
Укргідрометцентр
Снігоприбиральна техніка в Одесі.
Думська

На багатьох вулицях утворилися затори, "зупинився" майже весь центр міста. Дерева через сильний вітер і під вагою снігу впали на припарковані машини в різних частинах Одеси.

Снігопад в Одесі.
Думська
Люди довго чекають громадський транспорт.
Думська

У зв'язку з цим місцева влада попросила городян без потреби не виходити з дому, не користуватися особистим транспортом і не залишати його вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Синоптики попередили, що за добу в Одесі випаде більше ніж місячна норма опадів.

Дерева впали на машини.
Думська
Проїзд в центрі ускладнений.
Думська
Комунальники прибирають наслідки снігопаду.
Думська
Одесу засипало снігом.
Думська
Пішки майже ніхто не ходить.
Думська
Пробки в Одесі.
Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погіршення погоди в України 26 січня призвело до знеструмлення більш ніж сотні населених пунктів і утворення заторів на дорогах. Така метеоситуація збережеться і протягом 27 січня.

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Одеса Одеса в деталях

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