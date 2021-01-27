Одесу засипало снігом: місто "зупинилося" через негоду. Фото і відео

У ніч на середу, 27 січня, Одесу засипало снігом. Рух транспорту в місті ускладнено через дерева, які повалила негода.

За прогнозами синоптиків Укргідрометцентру, снігопад не припиниться найближчим часом. Фото і відео колапсу в Одесі опублікувало місцеве видання "Думська" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Погода в Одесі 28 січня. Укргідрометцентр

Снігоприбиральна техніка в Одесі. Думська

На багатьох вулицях утворилися затори, "зупинився" майже весь центр міста. Дерева через сильний вітер і під вагою снігу впали на припарковані машини в різних частинах Одеси.

Снігопад в Одесі. Думська

Люди довго чекають громадський транспорт. Думська

У зв'язку з цим місцева влада попросила городян без потреби не виходити з дому, не користуватися особистим транспортом і не залишати його вздовж доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Синоптики попередили, що за добу в Одесі випаде більше ніж місячна норма опадів.

Дерева впали на машини. Думська

Проїзд в центрі ускладнений. Думська

Комунальники прибирають наслідки снігопаду. Думська

Одесу засипало снігом. Думська

Пішки майже ніхто не ходить. Думська

Пробки в Одесі. Думська

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погіршення погоди в України 26 січня призвело до знеструмлення більш ніж сотні населених пунктів і утворення заторів на дорогах. Така метеоситуація збережеться і протягом 27 січня.