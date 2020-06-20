Одессу накрыло воздушное "цунами". Фото необычного явления

Карина Бондаренко Одесса в деталях 08:34, 20.06.2020

В пятницу, 19 июня, над Одессой поднялось воздушное "цунами". Необычная туча во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей.

Одесситы опубликовали десятки фото погодного явления в социальной сети Instagram. "Эффектно", "страшно красиво", – отметили пользователи под снимками (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на локальный грозовой фронт, в Одессе прошел только небольшой дождь, а туча ушла. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни город накроют ливни с грозами.

Туча в Одессе
Instagram Одесса Мама
Туча в Одессе
Instagram DanMi
Туча в Одессе
Instagram Сергей Евич
Туча в Одессе
Instagram anyablaschyk
Туча в Одессе
Instagram valerievna_ya_
Туча в Одессе
Instagram odessa_love
Туча в Одессе
Instagram Yury Atyushkin
Туча в Одессе
Instagram Popov Alex

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.

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Одесса Одесса в деталях

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