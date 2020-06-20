Одессу накрыло воздушное "цунами". Фото необычного явления
В пятницу, 19 июня, над Одессой поднялось воздушное "цунами". Необычная туча во время грозы, которая перешла в шторм, удивила местных жителей.
Одесситы опубликовали десятки фото погодного явления в социальной сети Instagram. "Эффектно", "страшно красиво", – отметили пользователи под снимками (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Несмотря на локальный грозовой фронт, в Одессе прошел только небольшой дождь, а туча ушла. Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни город накроют ливни с грозами.
Как сообщал OBOZREVATEL, директор Украинского гидрометцентра рассказал, что грозы и смерчи станут привычным и регулярным явлением этого лета в Украине.