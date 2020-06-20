Одесу накрило повітряне "цунамі". Фото незвичайного явища

У п'ятницю, 19 червня, над Одесою піднялося повітряне "цунамі". Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.

Одесити опублікували десятки фото погодного явища в соціальній мережі Instagram. "Ефектно", "страшно красиво", – відзначили користувачі під знімками (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на локальний грозовий фронт, в Одесі пройшов тільки невеликий дощ, а хмара пішла. Однак, за прогнозами синоптиків, в найближчі дні місто накриють зливи з грозами.

Хмара в Одесі Instagram Одеса Мама

Хмара в Одесі Instagram DanMi

Хмара в Одесі Instagram Сергій Євич

Хмара в Одесі Instagram anyablaschyk

Хмара в Одесі Instagram valerievna_ya_

Хмара в Одесі Instagram odessa_love

Хмара в Одесі Instagram Yury Atyushkin

Хмара в Одесі Instagram Popov Alex

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.