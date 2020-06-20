Одесу накрило повітряне "цунамі". Фото незвичайного явища

Карина Бондаренко Одеса в деталях 08:34, 20.06.2020

У п'ятницю, 19 червня, над Одесою піднялося повітряне "цунамі". Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.

Одесити опублікували десятки фото погодного явища в соціальній мережі Instagram. "Ефектно", "страшно красиво", – відзначили користувачі під знімками (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Незважаючи на локальний грозовий фронт, в Одесі пройшов тільки невеликий дощ, а хмара пішла. Однак, за прогнозами синоптиків, в найближчі дні місто накриють зливи з грозами.

Хмара в Одесі
Instagram Одеса Мама
Хмара в Одесі
Instagram DanMi
Хмара в Одесі
Instagram Сергій Євич
Хмара в Одесі
Instagram anyablaschyk
Хмара в Одесі
Instagram valerievna_ya_
Хмара в Одесі
Instagram odessa_love
Хмара в Одесі
Instagram Yury Atyushkin
Хмара в Одесі
Instagram Popov Alex

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.

Коментувати
Одеса Одеса в деталях

Дивіться також

СБУ відкрила провадження проти Порошенка про Томос за заявою Філарета, – ЗМІ

Петицію за зняття Геруса буде розглядати Зеленський, – Волинець

Бокс: розклад і результати головних боїв 2020 року

У Києві попрощалися з батьком Порошенка: пройшла панахида

У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним