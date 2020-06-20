Одесу накрило повітряне "цунамі". Фото незвичайного явища
У п'ятницю, 19 червня, над Одесою піднялося повітряне "цунамі". Незвичайна хмара під час грози, яка перейшла в шторм, здивувала місцевих жителів.
Одесити опублікували десятки фото погодного явища в соціальній мережі Instagram. "Ефектно", "страшно красиво", – відзначили користувачі під знімками (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Незважаючи на локальний грозовий фронт, в Одесі пройшов тільки невеликий дощ, а хмара пішла. Однак, за прогнозами синоптиків, в найближчі дні місто накриють зливи з грозами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.