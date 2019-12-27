Одесса застыла в предновогодних пробках

Центральная часть Одессы, районы Таирова и Черемушки застыли в гигантских пробках из-за предновогодней суеты в пятницу 27 декабря.

Кроме ажиотажа, вызванного последним официальным рабочим днем уходящего года, причиной заторов стало большое количество различных ДТП, сообщает OBOZREVATEL.

Одесса застыла в пробках

На отдельных участках средняя скорость движения автомобилей в потоке гораздо меньше скорости пешехода. В частности, подобное наблюдается на ул. Краснова ("скоростной дороге"), где транспорт преодолевает трехкилометровый участок дороги за 30 минут, двигаясь со скоростью 5-6 км/час.

Пробки в Одессе Google Maps, скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе запустили новый вид транспорта – электробус.

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