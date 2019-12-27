Главная Новости
27 декабря • обновлено в 12:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Одесса застыла в предновогодних пробках

430
Читать материал на украинском

Центральная часть Одессы, районы Таирова и Черемушки застыли в гигантских пробках из-за предновогодней суеты в пятницу 27 декабря.

Кроме ажиотажа, вызванного последним официальным рабочим днем уходящего года, причиной заторов стало большое количество различных ДТП, сообщает OBOZREVATEL.

Одесса застыла в пробках

Одесса застыла в пробках

Новости
"Их величество едет!" Киевлян взбесили пробки из-за кортежа Зеленского: фото

На отдельных участках средняя скорость движения автомобилей в потоке гораздо меньше скорости пешехода. В частности, подобное наблюдается на ул. Краснова ("скоростной дороге"), где транспорт преодолевает трехкилометровый участок дороги за 30 минут, двигаясь со скоростью 5-6 км/час.

Пробки в Одессе

Пробки в Одессе

Google Maps, скриншот

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе запустили новый вид транспорта – электробус.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Одесса
Теги
ДТП в Одессе новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги