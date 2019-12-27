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27 грудня • оновлено в 12:53
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Одеса застигла в передноворічних пробках

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Центральна частина Одеси, райони Таїрова і Черемушки застигли в гігантських пробках через передноворічну метушню в п'ятницю 27 грудня.

Крім ажіотажу, викликаного останнім офіційними робочим днем минає, причиною заторів стала велика кількість різних ДТП, повідомляє OBOZREVATEL.

Одеса застигла в пробках

Одеса застигла в пробках

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На окремих ділянках середня швидкість руху автомобілів в потоці набагато менше швидкості пішохода. Зокрема, подібне спостерігається на вул. Краснова ("швидкісній дорозі"), де транспорт долає трехкилометрову ділянку дороги за 30 хвилин, рухаючись зі швидкістю 5-6 км на годину.

Пробки в Одесі

Пробки в Одесі

Google Maps, скріншот

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі запустили новий вид транспорту – електробус.

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Місце
Україна Одеса
Теги
ДТП в Одесі новини Одеси
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