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28 декабря • обновлено в 07:05
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Ни жара, ни мороз: погода в Одессе на 28 декабря

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Дожди и плюсовую температуру обещают синоптики Одессе и области на 28 декабря.

Так, в пятницу, 28 декабря в Одессе будет облачно, временами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воздуха ночью не опустится ниже 1 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 3 °С выше нуля.

Ни жара, ни мороз: погода в Одессе на 28 декабря

Ни жара, ни мороз: погода в Одессе на 28 декабря

smotri.com.ua

В Одесской области 28 декабря также будет облачно, с небольшими осадками. Местами возможен мокрый снег и гололед. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 2 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 3 °С со знаком “+”.

На автодорогах региона местами ожидается гололедица. Ночью и утром местами дымка. Видимость – 1-2 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни декабря в Одессе ожидается относительно прохладная погода с дождями. Однако, температура воздуха не будет опускаться ниже нуля даже по ночам.

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Место
Украина Одесса
Теги
погода новости Одессы
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