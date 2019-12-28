Дожди и плюсовую температуру обещают синоптики Одессе и области на 28 декабря.

Так, в пятницу, 28 декабря в Одессе будет облачно, временами небольшие осадки. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью не опустится ниже 1 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 3 °С выше нуля.

Ни жара, ни мороз: погода в Одессе на 28 декабря smotri.com.ua

В Одесской области 28 декабря также будет облачно, с небольшими осадками. Местами возможен мокрый снег и гололед. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 2 °С мороза. Днем столбик термометра поднимется до 3 °С со знаком “+”.

На автодорогах региона местами ожидается гололедица. Ночью и утром местами дымка. Видимость – 1-2 км.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни декабря в Одессе ожидается относительно прохладная погода с дождями. Однако, температура воздуха не будет опускаться ниже нуля даже по ночам.

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