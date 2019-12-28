Дощі і плюсову температуру обіцяють синоптики Одесі і області на 28 грудня.
Так, у п'ятницю, 28 грудня в Одесі буде хмарно, часом невеликі опади. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Температура повітря вночі не опуститься нижче 1 ° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 3 ° С вище нуля.
Ні спека, ні мороз: погода в Одесі на 28 грудня
smotri.com.ua
В Одеській області 28 грудня також буде хмарно з невеликими опадами. Місцями можливий мокрий сніг та ожеледеця. Вітер північно-західний, 9-14 метрів на секунду.
Температура повітря вночі опуститься до 2 ° С морозу. Вдень стовпчик термометра підніметься до 3 ° С із позначкою "+".
На автодорогах регіону місцями очікується ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Видимість – 1-2 км.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в останні дні грудня в Одесі очікується відносно прохолодна погода з дощами. Однак, температура повітря не опускатиметься нижче нуля навіть ночами.
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