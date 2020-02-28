Немного облаков: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на выходные

В Одессе в субботу и воскресенье, 29 февраля и 1 марта, в основном будет ясная погода, без осадков. Облака лишь ненадолго могут закрывать солнце.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью температура воздуха составит +1–3 градуса, а днем +10–11.

В субботу будет дуть северный ветер со скоростью до 10 м/с, а в воскресенье южный до 12 м/с.

Атмосферное давление синоптики прогнозируют в пределах нормы – около 760 мм рт. столба.

Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на выходные io.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в марте в Украине ожидается на уровне от +1 до +7 градусов. Синоптики уточняют, что такая температура на 2-3 градуса выше средних многолетних значений.

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