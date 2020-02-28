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28 лютого • оновлено в 20:40
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Трохи хмар: синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні

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В Одесі в суботу та неділю, 29 лютого і 1 березня, в основному буде ясна погода, без опадів. Хмари лише ненадовго можуть закривати сонце.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

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Вночі температура повітря складе +1 – 3 градуси, а вдень +10 – 11.

У суботу буде дути північний вітер зі швидкістю до 10 м/с, а в неділю південний до 12 м/с.

Атмосферний тиск синоптики прогнозують в межах норми – близько 760 мм рт. стовпа.

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні

io.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні в Україні очікується на рівні від +1 до +7 градусів. Синоптики уточнюють, що така температура на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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