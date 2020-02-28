Трохи хмар: синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні

В Одесі в суботу та неділю, 29 лютого і 1 березня, в основному буде ясна погода, без опадів. Хмари лише ненадовго можуть закривати сонце.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі температура повітря складе +1 – 3 градуси, а вдень +10 – 11.

У суботу буде дути північний вітер зі швидкістю до 10 м/с, а в неділю південний до 12 м/с.

Атмосферний тиск синоптики прогнозують в межах норми – близько 760 мм рт. стовпа.

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на вихідні io.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, середня місячна температура в березні в Україні очікується на рівні від +1 до +7 градусів. Синоптики уточнюють, що така температура на 2-3 градуси вище середніх багаторічних значень.

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