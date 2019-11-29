Три человека за день: опубликована страшная статистика распространения ВИЧ на Одесщине

В Одесской области в среднем каждый день трое людей заражаются ВИЧ-инфекцией.

Медики региона в 2018 году зарегистрировали 1770 новых случаев этого опасного заболевания, в том числе – и на стадии СПИДа. За девять месяцев текущего года еще у 1022 жителей области была диагностирована ВИЧ-инфекция. Об этом сообщает пресс-служба "Одесского областного центра социально значимых болезней".

В настоящее время 24 663 жителей Одесской области имеют положительный ВИЧ-статус, из которых под медицинским наблюдением находятся 20 251 человек, что составляет 82,1% от общего числа больных.

На Одесщине – эпидемия ВИЧ-инфекции omr.gov.ua

В 2018 году в Одесской области от СПИДа умерли 503 человека, а за девять месяцев текущего года – еще 316.

Между тем, областные и городские власти приняли совместную программу, целью которой является достижение к 2021 году целевых показателей 90-90-90: 90% людей, живущих с ВИЧ, должны знать про свой ВИЧ-статус; 90% людей, знающих про свой ВИЧ-позитивный статус, должны получать лечение; а 90% людей, получающих лечение, должны иметь неопределяемую вирусную нагрузку.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой из-за вспышки тяжелой вирусной болезни, поразившей несколько классов, на целый месяц закрыли школу.

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