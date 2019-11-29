Три людини за день: опублікована страшна статистика поширення ВІЛ на Одещині

В Одеській області в середньому кожен день троє людей інфікуються ВІЛ-інфекцією.

Лікарі регіону в 2018 році зареєстрували 1770 нових випадків цього небезпечного захворювання, в тому числі – і на стадії СНІДу. За дев'ять місяців поточного року ще у 1022 жителів області було діагностовано ВІЛ-інфекції. Про це повідомляє прес-служба "Одеського обласного центру соціально значущих хвороб".

На даний час 24 663 жителів Одеської області мають позитивний ВІЛ-статус, з яких під медичним наглядом перебуває 20 251 особа, що складає 82,1% від загального числа хворих.

На Одещині – епідемія ВІЛ-інфекції omr.gov.ua

У 2018 році в Одеській області від СНІДу померли 503 людини, а за дев'ять місяців поточного року – ще 316.

Тим часом, обласна та міська влада ухвалила спільну програму, метою якої є досягнення до 2021 року цільових показників 90-90-90: 90% людей, що живуть з ВІЛ, повинні знати про свій ВІЛ-статус; 90% людей, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, повинні отримувати лікування; а 90% людей, які отримують лікування, повинні мати невизначуване вірусне навантаження.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою через спалахи важкої вірусної хвороби, що вразила кілька класів, на цілий місяць закрили школу.

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