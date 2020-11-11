Известный одесский ресторатор указал на абсурдность карантина выходного дня

Одесский ресторатор Савва Либкин заявил, что карантин выходного дня "убьет" малый бизнес в Украине, поскольку основную прибыль рестораны получают в субботу.

По его мнению, решение таким образом усилить ограничения ничем не помогут, поскольку COVID-19 не "отдыхает в будни, чтобы активизироваться в выходные". На своей странице в Facebook он назвал действия властей имитацией борьбы с коронавирусом.

"Мы вышли на качественно новый уровень войны с вирусом – это карантин выходного дня. До недавнего времени мы знали, что вирус спит днем и появляется на улицах после 22:00. Видимо, новые исследования доказали, что по графику вирус отдыхает в будни, чтобы активизироваться в выходные. Все это выглядит так: в субботу и воскресенье все сидят по домам. Но уже утром в понедельник народ набивается в общественный транспорт, едет на работу, идет вечером пить пиво, ходит по торговым центрам и супермаркетам. Главное успеть все в будние дни. Пока безопасно", – написал Либкин.

Ресторатор подчеркнул, что большинство кафе и кондитерских работают со скоропортящимися заготовками, которые делаются на 36-48 часов. Продукты закупаются на несколько дней. Процесс подготовки кухни к работе занимает 12-16 часов. Получается, что в пятницу заведения должны каким-то чудом закрыться без остатков и заготовок, а в понедельник открыться без продуктов.

"Основную прибыль рестораны получают в субботу. В этот день мы зарабатываем на обеспечение заведений и на зарплаты людям. С новыми "правилами" доход ресторанов превратится в убытки. Мы из последних сил продолжаем существовать, обеспечивать cотрудников рабочими местами и зарплатами", – пожаловался он.

Либкин отметил, что в его ресторанах ответственно подходят к вопросу безопасности гостей: персонал всегда в масках и перчатках, повара готовят под бактерицидными лампами, на каждом углу стоят дезинфекторы, столы раздвинули на безопасное расстояние.

"А в стране тем временем продолжается cпецоперация по убийству малого бизнеса. Операция проходит в два этапа. Сначала ампутировали одну руку. Теперь отрезают другую. Без анестезии", – добавил ресторатор.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 11 ноября представители ресторанного бизнеса, работники баров и кафе вышли в своих городах на митинги против карантина выходного дня, внедрение которого предлагает правительство. Украинцы считают новые ограничения уничтожением их бизнеса.