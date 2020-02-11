День Валентина в Одесі: куди піти і що подивитися 14 лютого

До Дня Святого Валентина, який відзначається 14 лютого, OBOZREVATEL підготував повну програму заходів, виставок та концертів, які очікують в цей день жителів Одеси і численних гостей міста.

Куди піти і що подивитися в Одесі 14 лютого moemisto.ua

Почнемо з концертів. У ресторані "Облака" на вул.Єкатеринінскій, 27/1 о 22:00 виступить співачка MARUV.

У нічному клубі Palladium на Італійському бульварі, 4 відбудеться концерт реп-виконавця лейбла Black Star Михайла Марвіна.

В концерт-холі "Сади Перемоги" на площі 10 квітня відбудеться сольний концерт учасника групи "5nizza" Сергія Бабкіна.

У клубі MINISTERIUM на вул.Гоголя, 12 пройде концерт співака і телеведучого Олега Кензова.

Любителів класичної музики 14 лютого чекають на концерті "Музика любові" в Одеському академічному театрі Опери та балету. Жителі і гості міста почують вишукані мелодії Моцарта, Пуччіні, Прокоф'єва, Хачатуряна і багатьох інших.

У Філармонії на вул. Бунина,15 пройде симфонічний концерт "I love you". Камерний симфонічний оркестр "BLACK SEA Orchestra" виконуватиме виключно романтичні мелодії з репертуару Стінга, Лари Фабіан, Челентано, Пінк, пісні з мюзиклу "Нотр Дам" і т.д.

А в одеській кірсі (Німецької Євангелічно-Лютеранської Церкви) на вул.Новосельского для закоханих влаштують музичне романтичне шоу з органом і білим роялем. У проекті візьмуть участь солісти Оперного театру та Музкомедії.

В арт-центрі ім. Віри Холодної на Французькому бульварі, 33 в День всіх закоханих з 16:00 відкриє свої двері "Підліткова дискотека". Там діти зможуть завести нових друзів і відчують себе трохи більш самостійними. Їх чекає крута вечірка з запальними діджеями і ведучими, де вони зможуть взяти участь в танцювальному баттле і в конкурсах з подарунками.

Повнолітніх одеситів чекає "Романтична ніч в Одеській національній бібліотеці" на вул. Пастера, 13. З 18:00 до 22:00 на гостей чекають квести, розіграші, подарунки, літературно-мистецька програма і інтелектуальна гра "Що, де, коли?", Dance-party під зірками і багато іншого.

Одеський літературний музей в День всіх закоханих запрошує на "Побачення в музеї". Там можна буде взяти участь в тематичному літературному квесті, відвідати спеціальну екскурсію "І знову про любов", послухати концерт інструментального ансамблю "Танго утрьох". У музеї діє фотозона в інтер'єрах палаца.

У зоопарку 14 лютого відбудеться фінал конкурсу найромантичнішої пари роки звіринця. У минулому році звання романтичної пари отримали рожеві пелікани, а до цього – амурські тигри.

Одеський театр музкомедії ім. Водяного запрошує на екскурсію "Таємниці нічного закулісся". Це буде подорож по театру в повній темряві при світлі ліхтариків. Відвідувачі матимуть унікальну можливість побачити театр "зсередини", заглянути в найпотаємніші куточки нічного театрального закулісся.

У кінотеатрі "Планета Кіно IMAX Таїрова" на проспекті Небесної сотні до Дня всіх закоханих покажуть збірку кращих італійських короткометражок про кохання "Italian Best Shorts: Любов у Вічному місті".

Шанувальники сучасного гумору зможуть підняти собі і своїм половинкам настрій на "Неромантичному стендап-концерті" в "Терміналі 42" на вул. Успенській, 44. У концерті без цензури і купюр виступлять коміки Денис Дума (Київ), Кирило Богдан (Київ), Женя Бабков, Андрій Кіт (Дніпро) і Ярослав Титаренко (Одеса).

А в Театрі юного глядача покажуть спектакль для дорослих "Ніч Святого Валентина" – психологічну драму відомого одеського драматурга Олександра Марданя, яку поставив режисер Андрій Маслов.

Крім того, чекаючи наплива бажаючих офіційно оформити стосунки, деякі РАГСи Одеси працюватимуть з 9 до 00 годин в рамках акції "Любов поза часом". Одружитися до півночі можна буде в Приморському і Суворовському районах міста. З 9 до 00 годин укладати шлюби будуть два РАГСу: на Розумовській, 37 та на Десантному бульварі, 14.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий психолог дала поради закоханим на День Валентина

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