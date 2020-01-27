Навіть коти не рятують: Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси. фото

Міністр юстиції України Денис малюська 26 січня несподівано навідався з інспекцією в Одеський СІЗО.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

За словами міністра, в СІЗО довгий час безпідставно перебуває безліч людей. Наприклад, Малюська виклав фото з жінкою, яка здійснила господарський злочин, знаходиться в установі з 2014 року і не може дочекатися судового рішення.

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Також міністр зустрів чоловіка, якого звинувачують у шахрайстві через неповернення боргу, справу якого розглядає вже третій склад суду першої інстанції.

Малюська пообіцяв протягом двох місяців подати законопроект, що дозволить відфільтрувати з в'язниць людей, які знаходяться там без причини.

В очі міністру впало величезна кількість котів у СІЗО. Один з кошенят навіть покатався на шиї Малюськи.

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

"Коти/кішки всюди, і це не особливість цього СІЗО, їх багато в великій кількості установ. Один з кошенят видерся і прогулявся у мене на плечах. Розумію, чому багатьом ув'язненим це до душі", – написав міністр.

Також він зазначив, що в установі ніяк не вирішується проблема наркозалежних. На все СІЗО тільки один ув'язнений отримує замісну метадонову терапію.

Один з арештантів поскаржився на заборону ігрових консолей і приставок. Міністр написав, що не розуміє цієї заборони, адже телевізор і книги не завжди вирішують проблему дозвілля. Умови для заняття фізичними вправами теж не ідеальні.

Будівля СІЗО також знаходиться в украй плачевному стані, а співробітники установи працюють не в найкращих умовах, чим живуть в'язні.

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Малюська показав пекельні умови в СІЗО Одеси Денис малюська / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , пыдозрюваний в жорстокому вбивстві жінки-інспектора в Одеському СІЗО Василь Чемеріз заявив, що зробити це його змусив старший оперуповноважений ізолятора.

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