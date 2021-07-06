Чиновник одесского горсовета не смог назвать свой департамент на украинском языке.  Видео

В Одессе во время заседания городского совета чиновник Борис Панов не смог выговорить название своего департамента на украинском языке. Мужчина запнулся на полуслове, после чего больше не продолжал говорить.

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, на сессии горсовета, сообщает OBOZREVATEL. Первый заместитель городского головы Михаил Кучук предоставил слово Панову, который после нескольких фраз на украинском языке замолчал, так как забыл слова.

"Це питання знаходиться на постійному контролі…", – сказал Панов и замолчал, вспоминая слова.

Добавим, что чиновник возглавляет Управление капитального строительства Одесского горсовета.

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Напомним, что в Одессе произошел скандал с реставрацией Дома Руссова – памятника истории и архитектуры регионального значения. У статуи откололась часть головы, которую реставрировали при помощи пластиковой бутылки.

Бывшему директору компании "Укрспецпроект" Елене Сердюк, которая реставрировала Дом Руссова, сообщили о подозрении. По версии следствия, она вносила в акты выполненных работ и документы про их стоимость неправдивые данные, нанеся этим ущерб в пять млн гривен.

Также "Укрспецпроект" потребовала от НАБУ расследовать деятельность начальника управления капстроительства Одесского горсовета Бориса Панова. Чиновника обвинили в злоупотреблении властью и служебным положением с целью получения неправомерной выгоды вопреки интересам госслужбы.

Кроме того, СМИ писали, что Панов отдал "своей" компании "Кинап-Буд" заказ на разработку проекта реконструкции памятника архитектуры в Одессе без конкурса за 1,3 млн грн. Журналисты писали, что настоящими владельцами фирмы были бывшие одесские чиновники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отменено решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Также в Одессе русскоязычные посетители написали жалобу на продавщицу магазина за ее "говяжий язык".