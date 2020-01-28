Будет слякоть: одесситов предупредили о мерзкой погоде на 28 января

Дождливую и туманную погоду обещают Одессе и области синоптики на 28 января.

Так, во вторник, 28 января в Одессе будет облачно с дождем. Ночью и утром туман. Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 метров секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Температура воздуха ночью составит 2-4 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 6 °С выше нуля.

В Одесской области 28 января также будет облачно и дождливо. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, днем ​​юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от 1 °С мороза до 4 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 7 °С выше нуля.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман. Видимость 200-500 метров.

Одесситов предупредили о мерзкой погоде на 28 января dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 28 января на карантин закрывают все школы. Это связано с превышением эпидпорога по заболеваемостью гриппом и ОРВИ среди детей. Вынужденные каникулы продлятся, как минимум, две недели.

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