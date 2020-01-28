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28 січня • оновлено в 06:26
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Буде сльота: одеситів попередили про мерзенну погоду на 28 січня

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Дощову і туманну погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 28 січня.

Так, у вівторок, 28 січня в Одесі буде хмарно з дощем. Вночі та вранці туман. Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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В Одесі терміново закривають школи через грип: названо дату

Температура повітря вночі складе 2-4 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 6 °С вище нуля.

В Одеській області 28 січня також буде хмарно і дощитиме. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний, вдень південно-східний, 7-12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі складе від 1 °С морозу до 4 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 7 °С вище нуля.

На автодорогах регіону вночі і вранці місцями туман. Видимість 200-500 метрів.

Одеситів попередили про мерзенної погоди на 28 січня

Одеситів попередили про мерзенної погоди на 28 січня

dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі 28 січня на карантин закривають усі школи. Це пов'язано з перевищенням епідпорогу по захворюваності на грип та ГРВІ серед дітей. Вимушені канікули триватимуть, як мінімум, два тижні.

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Україна Одеса
Теги
погода новини Одеси
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