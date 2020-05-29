В первой части расследования мы рассказывали о мутной истории с "отжимом" ипотечного имущества ПАО "Акционерный коммерческий банк "Киев" в Одессе. Группа одесситов вступили с банком, на 99,93% принадлежащим государству в "схватку" за залоговое здание в Одессе, которое оценивается примерно в 5 млн долларов США. Не без помощи отдельных чиновников и содействия судей, принимавших очень странные с точки зрения закона решения, организаторы схемы завладения имуществом банка смогли переоформить залоговое имущество ПАО "АКБ "Киев" на оффшорные компании, а затем и на подставных лиц-нерезидентов. Так что государство в результате потеряло миллионы долларов. О том, что произошло дальше, а также том, кто, кроме упомянутых в предыдущей публикации граждан, еще имеет отношение к реализации этой схемы – читайте в продолжении расследования.

Краткая предыстория

Для начала освежим в вашей памяти то, о чем шла речь в первой части расследования. Злополучное здание площадью 10 349 кв м в Одессе некогда пребывало в собственности у ООО "Адикт". Впоследствии в ходе реализации схемы его физический адрес был странным образом изменен – с ул.Комарова,14 на ул. Варненскую, 21-е. Вероятно, эта метаморфоза была призвана для "запутывания" следов в ходе дальнейших событий. Кадастровый же номер участка, на котором расположен объект, остался прежним: 5110136900:09:002:0045.

Указанный объект недвижимости был передан в ипотеку государственному банку ПАО "АКБ" Киев" еще в далеком 2010 году с целью обеспечения обязательств по кредитному договору в сумме более 40 млн гривен, что на день выдачи кредита составляло около 5 млн долларов США. Выдавался кредит не "Адикту", но именно эта компания выступила поручителем и подписала ипотечный договор с банком "Киев", передав это здание в залог.

Залоговое здание на ул.Варненской, 21-е

В итоге, кредит возвращен не был. И банк обратился хозяйственный суд Одесской области. Его решением по делу № 15/148-10-4045 было обращено взыскание на предмет ипотеки. ООО "Адикт" дважды пыталось отменить в суде ипотечный договор, однако во всех инстанциях компания получила отказ в удовлетворении исковых требований.

Но через несколько лет группе лиц, де-факто имеющих отношение к компании "Адикт", удалось сделать то, что не удалось раньше: с помощью решения судьи Приморского районного суда г. Одессы Бойчука А.Ю. отменить записи об ипотеке и запрете на отчуждение имущества. Это открыло путь к выведению недвижимости из-под ипотеки.

В дальнейшем указанное незаконное решение было отменено этим же судьей. Что, впрочем, не уберегло его от ответственности: в отношении Бойчука А.Ю. ТУ ГБР в Николаеве зарегистрировало уголовное производство №62019150000000949, в рамках которого Высший совет правосудия по жалобе ГБР открыл дисциплинарное производство.

В период действия незаконного судебного решения ипотечное имущество было отчуждено в пользу наспех созданной оффшорной компании "Sothedge Properties LP" , которая выступила имущественным поручителем по обязательствам одного гражданина Молдовы перед другим гражданином Молдовы. Скорее всего, оба они - подставные лица. В рамках исполнительного производства ипотечное имущество ПАО "АКБ" Киев" передали бесплатно взыскателю - гражданину Молдовы Исайко Игорю якобы в счет долга по судебному решению. Это позволило последнему получить свидетельство о праве собственности на указанное недвижимое имущество.

После этого указанный гражданин Молдовы внес объект недвижимости в уставной капитал недавно созданного ООО "Индастриал Проперти", на основании чего за компанией было зарегистрировано право собственности в реестре вещных прав. Таким образом, группой лиц, имена которых мы назовем ниже, был реализован план, направленный на завладение ипотечным имуществом.

Новые собственники ипотечного имущества: борьба продолжается

Безрезультатные попытки ПАО "АКБ "Киев" отстоять принадлежащее ему по праву имущество вынудило его руководство принять непростое решение. В ноябре 2019 года ПАО "АКБ" Киев" право требования по кредитному и ипотечному договору уступило в пользу ООО "Финансовая компания "Парис", а в феврале 2020 года ООО "Финансовая компания "Парис" отступило право требования в пользу ООО "Финансовая компания "Авалон Капитал".

Впрочем, для тех, кто в течение нескольких лет пытается отжать у госбанка принадлежащее ему по праву здание и предпринимает для этого все мыслимые и немыслимые ухищрения, это мало что меняет. Несмотря на все их усилия, Закон Украины "Об ипотеке" (ст.23) четко определяет, что "в случае перехода права собственности (права хозяйственного ведения) на предмет ипотеки от ипотекодателя к другому лицу, в том числе в порядке наследования или правопреемства, ипотека является действительной для приобретателя соответствующего недвижимого имущества, даже в том случае, если к его сведению не доведена информация об обременении имущества ипотекой".

В этом же законе однозначно указано, что лицо, к которому перешло право собственности на предмет ипотеки, приобретает статус ипотекодателя и имеет все его права и несет все его обязанности по ипотечному договору в том объеме и на тех условиях, которые существовали до его вступления в право собственности на предмет ипотеки.

Таким образом, независимо от совершенных действий по отчуждению (перепродаже) недвижимого имущества, указанный объект сохранил статус ипотечного имущества, а к новому владельцу перешли все права и обязанности ипотекодателя по ипотечному договору. Поэтому "сложности" с "отжимом" ипотечного имущества, которые существовали ранее - никуда не делись. Эти попытки по-прежнему являются незаконными.

Новые суды, "черные регистраторы" и полицейская "крыша"

При помощи слаженных и юридически выверенных действий новым собственникам на какое-то время удалось откатить ситуацию с ипотечным имуществом назад и вернуть в реестре запись об ипотеке и праве собственности. Но злоумышленников это не остановило, и они решили привлечь так называемых "черных регистраторов", а закрепить успех благодаря "сговорчивым" судьям.

Так 25 мая 2020 года государственный регистратор из Житомирской области Гомонюк Алла Витальевна по заявлению гр. Республики Молдова Исайко Игоря в Государственном реестре прав на недвижимое имущество без всяких на то правовых оснований отменила право собственности ООО "ФК "Авалон Капитал" на нежилые здания площадью 10349, 1 кв.м, в Одессе по ул. Варненской, 21-Е и восстановила право собственности на вышеуказанное недвижимое имущество за ООО "Индастриал Проперти". При этом следует заметить, что Исайко Игорь по состоянию на 25.05.2020 украинскую границу не пересекал, то есть в Украине вообще не находился.

В дальнейшем с целью осложнения возвращения ипотечного имущества и прикрытия собственной деятельности, лица, контролирующие деятельность ООО "Индастриал Проперти", обеспечили переход права собственности на него к другому юридическому лицу путем внесения его в уставный капитал ООО "Крипто Инвест Клуб", после чего ООО "Крипто Инвест Клуб" передало ипотечное имущество в ипотеку Смогорьову Андрею Юрьевичу.

По нашей информации, ООО "ФК" Авалон Капитал" поданы заявления о совершении преступлений группой лиц в СУ ГУНП в Одесской области и Киевского ОП в г. Одессе ГУНП в Одесской области. Но поможет ли полиция – большой вопрос.

Дело в том, что отдельные источники сообщают, что в тот же день, еще до незаконных действий регистратора, когда ипотечное имущество значилось за ООО "ФК" Авалон Капитал", на территорию объекта были заведены бойцы крупнейшей в Одессе охранной фирмы. По информации СМИ, это охранное агентство может негласно контролироваться заместителем начальника ГУНП в Одесской области – Ищенко Иваном Владимировичем. По крайней мере подобная информация в Одессе курсирует давно и упорно.

Когда "черный регистратор" переоформила ипотечное имущество, судья Киевского районного суда г. Одессы Чаплицкий Виктор Владимирович осознанно или нет, но сыграл на руку тем, кто пытается отобрать это ипотечное имущество - и своим постановлением от 25.05.2020 года по делу №947/1338/20 (производство №1-кс / 947/6949/20) он наложил на него арест. Иными словами - попросту заблокировал возможность возвращения этого имущества законному владельцу.

Бенефициары схемы: кто они?

Информированные источники в правоохранительных органах на правах анонимности сообщают, что за этой громкой аферой могут стоять некий Александр Михайлович Голоскер, которого медиа называют "аферистом", а также экс-работник Приморской прокуратуры города Одесса – Волков Александр Анатольевич. Региональные СМИ называют Волкова участником различных коррупционных схем вместе с одесскими чиновниками.

Александр Волков

В средствах массовой информации можно найти множество публикаций, в которых утверждается, якобы Александр Голоскер в составе группы "реализует аферы с недвижимостью и банками". Также журналисты издания "Факты" называют его брата Олега "криминальным авторитетом", который может специализироваться на подобных аферах.

Известно, что Олег Голоскер был ранее судим за схемы с недвижимостью, отбывал наказание в местах лишения свободы. В 2008 году 24-летний юрист компании Голоскера погиб, оказавшись случайной жертвой, в то время, как на самом деле конкуренты по бизнесу покушались на руководителя фирмы.

"Он оказался в офисе вместо Олега и погиб от многочисленных ножевых ранений, — рассказывают близкие друзья Голоскера, — подозреваемые в убийстве парня были задержаны через полтора года, попавшись на другом преступлении", - пишет "Думская".

Были в СМИ сообщения и о том, что Голоскера пытались взорвать гранатой. Вместе братья Голоскеры являются основателями ООО "Юридическая группа "Интек".

Также журналисты-расследователи называют Голоскеров "кредитными аферистами". Об этом же свидетельствуют многочисленные записи в реестрах, где Александр Голоскер значится "должником" перед банками. Несмотря на столь впечатляющий "послужной список", братья остаются на свободе.

Но, похоже, период их "везения" подходит к концу: есть все основания полагать, что вскоре участников рейдерского захвата (иначе ситуацию назвать сложно) и их пособников будут ожидать большие неприятности. В частности, за дело серьезно взялось Государственное бюро расследований и ряд других правоохранителей. А чтобы они точно довели дело до логического завершения и чтобы всем, кто совершал противозаконные действия, не удалось в очередной раз избежать ответственности - мы будем следить за этим громким делом и за тем, как развиваются события.

Так что - продолжение следует...