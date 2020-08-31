Когда эвакуируют Delfi? Подъем танкера оброс коррупционными схемами, засветилась компания из России

Сроки поднятия танкера Delfi с одесского пляжа снова провалены. Спустя три недели расчистки дна от камней, корабль удалось поставить на киль. Но впереди еще уйма работы: времени залатать пробоины в корпусе почти нет. А в одесском порту уже готовятся к сезону штормов. Эксперты говорят, что время специально затягивали для реализации коррупционных схем Администрации морских портов Украины. А активистам даже удалось уличить подрядчика в привлечении компании из России. Почему полузатонувший Delfi до сих пор лежит в море, читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда танкер смогут поднять?

Эвакуировать судно с акватории пляжа "Дельфин" не смогли ни ко Дню Независимости, ни к концу августа, как планировалось. Сложность в том, что сорвавшись с якоря, корабль лег боком на мель, с одной стороны от него под водой волнорез, с другой – каменная гряда, потому вытащить было невозможно. Компании-подрядчику пришлось расчищать дно от камней почти три недели, прежде чем поставить на ровный киль.

"Следующий этап – визуальный осмотр корпуса, герметизация и ремонт судна", – заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram-канале. Залатав пробоины в корпусе, его тут же планировали поставить на воду и отбуксировать в порт. Но за 9 месяцев на мели, оказался разрушен почти весь правый борт корабля.

"Правый борт поднялся из воды, и стало видно, что его практически нет – за девять месяцев его разбило о бетонный траверс пляжа. Пробоина таких размеров, что туда сейчас можно заплыть на лодке", – заявил начальник Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов. По его словам, медлить с работами больше нельзя. Отбуксировать нужно успеть до начала сезона штормов. Портовики утверждают, плохая погода и сильные ветры в Одессе могут начаться уже к середине сентября. Сахаутдинов подчеркивает, подрядчик может успеть поднять танкер за 7 дней. Всего на работы есть две недели.

Сегодня эксперты оценивают действия компании-подрядчика по уборке судна как последовательные, но не исключают, что из-за технических моментов еще двух недель окажется мало.

Министр инфраструктуры прогнозировал, что "Делфи" смогут поднять уже к Дню Независимости, но его смогли только наклонить набок

Коррупционные схемы?

Полгода неудачных попыток вытащить танкер насторожили экспертное сообщество и экологов. По одной из версий, намеренное затягивание могло быть выгодно для лоббистов отдельных компаний и реализаторов схем. После первых попыток в АМКУ только благодарили буксирные компании BLAST и P&O, отмечая, что их вины в неудаче нет. Экологи и представители АМПУ подтверждают: предыдущий подрядчик выполнял работы с нарушением технологии и сильно загрязнял море.

"Либо у них были некачественные водолазные обследования, либо они заблуждались, либо информацию скрывали", – комментировал на брифинге начальник Одесского морского порта Руслан Сахаутдинов.

Объявив первый тендер на проведение работ, администрация морских портов ясно показала, что бюджету затея влетит в копейку. Стоимость подъема Delfi оценили в 24,6 млн гривен. Из каких расчетов в АМПУ вышли на эту сумму, было неясно, говорят активисты.

Параллельно с тем, Украину поставила на уши идея разрезать полный топлива теплоход прямо в море. Турецкая компания предложила выполнить комплекс услуг за более чем 1 млн долларов. На фоне того, в АМПУ оправдались, что указанная в тендере цена якобы объективна. Проведя переговоры с рядом компаний, в АМПУ согласились на предложение "Траншип" убрать несчастный корабль бесплатно. Тендер пришлось отменить и вопрос о стоимости работ "ушел под воду".

"На это потребовалось достаточно много времени, которого по погодным условиям у нас нет.. Другой конструкции сделать быстро, кроме как организовать компании с собственным флотом, – нет. Мы нашли эту конструкцию, провели переговоры, подписали соглашение и точка", – рассказал Сахаутдинов.

Российский капитал

Когда АМПУ отменила тендер и министр инфраструктуры заявил, что Delfi поднимут на коммерческой основе, со стороны общественности возникли вопросы: кто стоит за компанией "Бруклин-Киев" и что предприятие ожидает взамен. Непрозрачным оказался и момент использования судов.

Как рассказал OBOZREVATEL руководитель общественной организации "Зелений лист" Владислав Балинский, в работах на Delfi задействовано государственное судно нефте-мусоросборщик.

"Есть сомнения, что это чужие средства. Во-первых, я вижу, что используются государственные судна. Как минимум – это Sea Ant – нефтесборщик "Морской муравей". Есть подозрение, что вся возня с объявлением и отменой тендера проходила для того, чтобы реализовать эту схему", – рассказал Балинский.

В Министерстве инфраструктуры Украины отказались прокомментировать, задействовали ли госсуда. "Все эти работы для бюджета сейчас бесплатны. Нисколько денег Министерство инфраструктуры на это не использует", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ведомства.

Ранее общественники уже заявляли о том, что планируют инициировать уголовное разбирательство из-за ошибок предыдущей компании-подрядчика. На этот раз в организации "Зеленый лист" прямо говорят о необходимости привлечь СБУ.

"Не исключено, что компания "Бруклин-Киев" выполняет роль фирмы-одноденки. Когда они платили деньги исполнителю – компании "Tranship" мы не знали кто это и что это. АМПУ открыто называет буксиры, "Топаз" и "Даймонт", которые участвовали в перевороте судна. Согласно реестру судоходства, они принадлежат компании "Генфорд", основной частью акций которой владеет частная компания РФ: "Новороссийский торговый порт". С учетом того, что результатом этой длительной "возни" с "Делфи" стала дескредитация органов государственной власти и в конечном итоге был привлечен российский капитал, кажется, этим вопросом давно пора заняться СБУ", – добавил общественник.

Пиар под выборы

За несколько месяцев Delfi стал настоящей топ-темой в Одессе. Туристы не прекращают фотографироваться с потерпевшим крушение кораблем, а попытки его достать активно освещаются на телеканалах. Не упустили свое и политики, использовав популярность проблемы для пиара перед местными выборами.

Больше всех на вопросе прославился городской голова Одессы Геннадий Труханов, которого уже прозвали "мэр-водолаз". Создав оперативный штаб, он сделал несколько публикаций в социальных сетях о том, что держит "руку на пульсе" и записал видеоролик, в котором снято как он спускается к танкеру с водолазами.

Кроме того, пользователи Facebook заметили, что его публикации о танкере показывают в социальной сети с пометкой "реклама".

Для того, чтобы повернуть танкер на бок пришлось приложить немалых усилий