Коли евакуюють Delfi? Підйом танкера обріс корупційними схемами, засвітилась компанія з Росії

Терміни підняття танкера Delfi з одеського пляжу знову провалені. Через три тижні розчищення дна від каменів корабель вдалося поставити на кіль. Але попереду ще багато роботи: часу залатати пробоїни в корпусі майже немає. А в одеському порту вже готуються до сезону штормів. Експерти кажуть, що час спеціально затягували для реалізації корупційних схем Адміністрації морських портів України. А активістам навіть вдалося викрити підрядника в залученні компанії з Росії. Чому напівзатонулий Delfi досі лежить у морі, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Коли танкер зможуть підняти?

Евакуювати судно з акваторії пляжу "Дельфін" не змогли ні до Дня Незалежності, ні до кінця серпня, як планувалось. Складність у тому, що, зірвавшись із якоря, корабель ліг боком на мілину. З одного боку від нього під водою є хвилеріз, а з іншого – кам'яна гряда, тому витягти було неможливо. Компанії-підряднику довелося розчищати дно від каменів майже три тижні, перш ніж поставити судно на рівний кіль.

"Наступний етап – візуальний огляд корпусу, герметизація і ремонт судна", – заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі. Залатавши пробоїни в корпусі, його тут же планували поставити на воду й відбуксувати в порт. Але за 9 місяців на мілині частина корпусу танкера зруйнувалась.

"Правий борт піднявся з води, і стало видно, що його практично немає – за дев'ять місяців його розбило об бетонний траверс пляжу. Пробоїна таких розмірів, що туди зараз можна заплисти на човні", – заявив начальник Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов. За його словами, зволікати з роботами більше не можна. Відбуксувати потрібно встигнути до початку сезону штормів. Портовики стверджують, погана погода і сильні вітри в Одесі можуть початися вже до середини вересня. Сахаутдінов підкреслює, підрядник може встигнути підняти танкер за 7 днів. Усього на роботи є два тижні.

Сьогодні експерти оцінюють дії компанії-підрядника з прибирання судна як послідовні, але не заперечують ймовірність, що через технічні моменти ще двох тижнів виявиться мало.

Корупційні схеми?

Пів року невдалих спроб витягнути танкер насторожили експертне співтовариство і екологів. За однією з версій, навмисне затягування могло бути вигідно для лобістів окремих компаній і реалізаторів схем. Після перших спроб в АМПУ тільки дякували буксирним компаніям BLAST і P&O, відзначаючи, що їхньої провини в невдачі немає. Екологи та представники АМПУ підтверджують: попередній підрядник виконував роботи з порушенням технології й сильно забруднював море.

"Або в них були неякісні водолазні обстеження, або вони помилялися, або інформацію приховували", – коментував на брифінгу начальник Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов.

Оголосивши перший тендер на проведення робіт, адміністрація морських портів ясно показала, що бюджету ідея влетить у копійку. Вартість підйому Delfi оцінили в 24,6 млн гривень. Із яких розрахунків в АМПУ вийшли на цю суму, було неясно, кажуть активісти.

Одночасно з тим Україну поставила на вуха ідея розрізати повний палива теплохід прямо в морі. Турецька компанія запропонувала виконати комплекс послуг за більш ніж 1 млн доларів. На тлі того в АМПУ виправдалися, що зазначена в тендері ціна нібито об'єктивна. Провівши переговори з низкою компаній, в АМПУ погодилися на пропозицію "Траншипу" прибрати нещасний корабель безкоштовно. Тендер довелося скасувати, і питання вартості послуг "пішло під воду".

"На це треба було досить багато часу, якого через погодні умови в нас немає... Іншої конструкції зробити швидко, окрім як організувати компанії з власним флотом, – немає. Ми знайшли цю конструкцію, провели переговори, підписали угоду і крапка", – розповів Сахаутдінов.

Російський капітал

Коли АМПУ скасувала тендер і міністр інфраструктури заявив, що Delfi піднімуть на комерційній основі, з боку громадськості виникли питання: хто стоїть за компанією "Бруклін-Київ" і що підприємство очікує натомість. Непрозорим виявився й момент використання судів.

Як розповів OBOZREVATEL керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський, у роботах на Delfi задіяно державне судно нафто-сміттєзбирач.

"Є сумніви, що це чужі кошти. По-перше, я бачу, що використовуються державні судна. Щонайменше це Sea Ant – нафтозбирач "Морська мураха". Є підозра, що вся метушня з оголошенням і скасуванням тендера проходила для того, щоб реалізувати цю схему", – розповів OBOZREVATEL радник екоінспекції Одеської області Владислав Балинський.

У Міністерстві інфраструктури України відмовилися прокоментувати, чи задіяли держсудна. "Усі ці роботи для бюджету зараз безкоштовні. Анітрохи грошей Міністерство інфраструктури на це не використовує", – розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі Міністерства інфраструктури.

Раніше громадські діячі вже заявляли про те, що планують ініціювати кримінальне провадження через помилки попередньої компанії-підрядника. Цього разу в організації "Зелений лист" прямо говорять про необхідність залучити і СБУ.

"Не заперечується ймовірність, що компанія "Бруклін-Київ" виконує роль фірми-одноденки. Коли вони платили гроші виконавцю, компанії "Tranship", ми не знали, хто це й що це. АМПУ відкрито називає буксири, "Топаз" та "Даймонт", які брали участь у перевороті судна. Відповідно до реєстру судноплавства, вони належать компанії "Генфорд", основною частиною акцій якої володіє приватна компанія РФ "Новоросійський торговельний порт". Враховуючи, що результатом цієї тривалої "метушні" з Делфі стала дискредитація органів держвлади і в кінцевому підсумку був притягнутий російський капітал, здається, цим питанням час зайнятися СБУ", – додав громадський діяч.

Піар під вибори

За кілька місяців Delfi став справжньою топтемою в Одесі. Туристи не припиняють фотографуватися з потерпілим крах кораблем, а спроби його дістати активно висвітлюються на телеканалах. Не впустили своє і політики, використавши популярність проблеми для піару перед місцевими виборами.

Найбільше на питанні прославився міський голова Одеси Геннадій Труханов, якого вже прозвали "мер-водолаз". Створивши оперативний штаб, він зробив кілька публікацій у соціальних мережах про те, що тримає "руку на пульсі", а потім ще й записав відеоролик, у якому знято, як він спускається до танкера з водолазами.

Крім того, користувачі Facebook помітили, що його публікації про танкер показують у соціальній мережі з позначкою "реклама".

Для того щоб повернути танкер на бік, довелося докласти чималих зусиль