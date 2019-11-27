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29 ноября • обновлено в 12:19
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Заживо сгорели 9 человек: суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

8.4т
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Одесский апелляционный суд 27 ноября отпустил владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

На следующем заседании суда 4 декабря будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества бизнесмена. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

Суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

Суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

Суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

Напомним, что Вадим Черный обратился в Апелляционный суд месяц назад, после того как суд первой инстанции назначил ему залог в 53 млн грн. Сначала бизнесмен просил уменьшить сумму залога, а потом отпустить его под домашний арест. За это время состоялось около 10 заседаний. Во время них поменялось несколько судей и в конце концов Черного все-таки отпустили под домашний арест прямо из зала суда.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Михаил Бардин
Тема
Пожар в отеле Токио Стар
Персона
Вадим Черный
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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Комментарии
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Kv Vovik
Kv Vovik
Петуха ведь тоже ходит без браслета Покаа. Так в чем проблемы ватные. Да погибли люди, но не от руки своей. Петрушка по его приказу сколько десяток тысяч людей убил. И ходит мертвым целлюлитом на морде трусит.
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Махно Володимир
Махно Володимир
КАК ТАК???? Зе, срочно прими меры! ватные судьи сливают дело! Черный уже наверное готовится выехать из страны!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А по одесскому делу когда суд вынесет решение?
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Махно Володимир
Махно Володимир
Кристина Стефанова, а там и так все ясно. пророссийские сепары (называющие себя одесситы в 150 поколении) хотели отделить Одессу от Украины, но сгорели :) Всевышний их наказал за это!
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