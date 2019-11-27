Заживо сгорели 9 человек: суд в Одессе принял скандальное решение по владельцу "Токио Стар"

Одесский апелляционный суд 27 ноября отпустил владельца сгоревшего отеля "Токио Стар" Вадима Черного под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

На следующем заседании суда 4 декабря будет рассматриваться вопрос о снятии ареста с имущества бизнесмена. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу до конца).

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Напомним, что Вадим Черный обратился в Апелляционный суд месяц назад, после того как суд первой инстанции назначил ему залог в 53 млн грн. Сначала бизнесмен просил уменьшить сумму залога, а потом отпустить его под домашний арест. За это время состоялось около 10 заседаний. Во время них поменялось несколько судей и в конце концов Черного все-таки отпустили под домашний арест прямо из зала суда.

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