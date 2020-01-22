Главная Новости
22 января • обновлено в 22:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком

598
Читать материал на украинском

В среду, 22 января, в центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, когда возвращался со службы на своем автомобиле.

Происшествие случилось вечером на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.

"Установлено, что полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле "Daewoo Lanos", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход)", – рассказали в полиции.

Новости
В Днепре на горячем поймали копа-оборотня: фото и видео задержания

ДТП в Одессе

ДТП в Одессе

Факты

В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. Ребенок при столкновении не пострадал.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. По предварительной информации, водитель был трезвым.

О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Одесса
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги