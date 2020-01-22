В среду, 22 января, в центре Одессы полицейский сбил женщину с ребенком, когда возвращался со службы на своем автомобиле.
Происшествие случилось вечером на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Украины.
"Установлено, что полицейский, возвращаясь со службы на своем автомобиле "Daewoo Lanos", совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая вместе с ребенком перебегала дорогу в неустановленном месте (рядом с местом аварии находится подземный пешеходный переход)", – рассказали в полиции.
ДТП в Одессе
Факты
В результате аварии женщина получила травмы и была госпитализирована. Ребенок при столкновении не пострадал.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа по ДТП и руководство инспекции по личному составу ГУНП. По предварительной информации, водитель был трезвым.
О происшествии проинформировали сотрудников Управления внутренней безопасности ДВБ и межрегионального отдела ГБР.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Одессе пьяный полицейский, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на двух пешеходов.
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