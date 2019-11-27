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29 ноября • обновлено в 12:08
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В Одесском аэропорту произошло очередное опасное ЧП с самолетом: что известно

2.6т
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В Одесском аэропорту в аварийном режиме сел самолет. У двухместного учебно-тренировочного YAK-18 отказал двигатель.

27 ноября самолет взлетел с другого одесского аэродрома "Гидропорт" около 11:00, а уже в 12:53 был вынужден совершить аварийную посадку, едва дотянув до взлетно-посадочной полосы аэропорта "Одесса". Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе аэропорта.

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В одесском аэропорту произошло очередной опасное ЧП с самолетом

В одесском аэропорту произошло очередной опасное ЧП с самолетом

wikimedia.org (иллюстрация)

"Воздушное судно вылетело за час до инцидента с аэродрома "Гидропорт". На борту находились двое людей. Никто из них не пострадал", - сообщили в пресс-службе аэропорта "Одесса".

Инцидент никак не повлиял на работу основной воздушной гавани Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Turkish Airlines приостановила полеты в Одессу на время внутреннего расследования аварии в одесском аэропорту, когда у самолета Boeing 737 при посадке отломилось шасси.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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