В Одессе в многоэтажке прогремел мощный взрыв. Фото

В Одессе на улице Краснова вечером 2 апреля в подъезде многоэтажки прогремел взрыв. В доме из нескольких окон повылетали стекла.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На место прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и спасатели. В результате ЧП никто не пострадал. Предварительно установлено, что между вторым и третьим этажами сработало самодельное взрывное устройство. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Одессе в многоэтажке прогремел мощный взрыв od.npu.gov.ua

В Одессе в многоэтажке прогремел мощный взрыв od.npu.gov.ua

В Одессе в многоэтажке прогремел мощный взрыв od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в одном из общежитий Одессы во время празднования Рождества утром 7 января 38-летний мужчина взорвал гранатой своих соседей и сбежал.

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