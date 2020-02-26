В Одессе завершилось служебное расследование в отношении 4 полицейских, которые во время обыска обокрали предприятие незрячих.

Всех 4 воришек уволили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

Кроме того, за ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из их руководителей отстранен от занимаемой должности, еще трое получили дисциплинарные взыскания.

В Одессе уволили полицейских, которые обокрали незрячих ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала.

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