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26 февраля • обновлено в 18:19
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В Одессе уволили полицейских, которые обокрали незрячих

1.4т
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В Одессе завершилось служебное расследование в отношении 4 полицейских, которые во время обыска обокрали предприятие незрячих.

Всех 4 воришек уволили. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области.

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Кроме того, за ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из их руководителей отстранен от занимаемой должности, еще трое получили дисциплинарные взыскания.

В Одессе уволили полицейских, которые обокрали незрячих

В Одессе уволили полицейских, которые обокрали незрячих

ТСН

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе полицейские во время обыска обокрали предприятие, воспользовавшись тем, что на нем трудоустроены незрячие люди. Но копы не заметили видеокамеру, которая это зафиксировала.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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Гоша Злой
Гоша Злой
пойдут в налоговую на повышение?)
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