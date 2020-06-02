В Одессе за сутки произошло две стрельбы: есть раненые. Фото и видео ЧП

О жертвах в этом событии не сообщается, в то же время полиция объявила в Одессе план-перехват

Вскоре на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская в городе обстреляли автомобиль, с которого пытались похитить значительную сумму денег

В результате ранения получили два человека, а злоумышленники скрылись с места происшествия на авто

В Одесской области 2 июня неизвестные в масках открыли огонь по работникам одного из магазинов на рынке "7-й километр"

В Одесской области 2 июня произошла стрельба на промтоварном рынке, известном под названием "7-й километр". Злоумышленники в масках открыли огонь по работникам одного из магазинов, ранив двух человек.

А потом на перекрестке улиц Ришельевская и Успенская в городе обстреляли автомобиль, пытаясь похитить значительную сумму денег. О двух не связанных между собой событиях сообщает пресс-служба полиции в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Предварительно установлено, что сегодня утром в магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из, вероятно, травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения", – говорится в сообщении на странице в Facebook.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе Полиция Одесской области

Уточняется, что ранения получили двое мужчин. Их госпитализировали в медучреждение и оказали необходимую помощь. А вот злоумышленники скрылись с места происшествия на автомобилях

"На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные", – информируют правоохранители.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе

Как пишет Telegram-канал "Одесса INFO", инцидент на рынке произошел в павильоне №4318, который "арендует выходец с Ближнего Востока".

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе Полиция Одесской области

"Нападавшие прибыли на микроавтобусе марки "Форд" с транзитными номерами т5 ВЕ1701. Их было примерно 10 человек, все в медицинских масках и с глубоко надвинутыми на лица капюшонами", – говорится в посте.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе

Уточняется, что злоумышленники зашли в магазин, откуда позже раздалась стрельба. После они выбежали из помещения и запрыгнули в свое авто.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе

При этом вторая группа людей, "очевидно, имеющая отношение к арендатору павильона", пыталась помешать нападавшим уехать, но те скрылись.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе Полиция Одесской области

"В 10:06 микроавтобус выехал с территории рынка через ворота КПП №4. Через некоторое время друзья и партнеры пострадавших принялись бить стекла в павильоне №4520, но их остановили прибывшие на место "старшие" общины", – добавили в сообщении.

Неизвестные в масках устроили стрельбу на рынке "7 км" в Одессе Полиция Одесской области

Что же касается второй стрельбы с похищением денег, то, по данным полиции, это была попытка разбойного нападения, говорится на странице "Утесов News" в Facebook.

В частности, мужчины кавказской внешности разбили окно в авто и пытались украсть из него портфель с 200 тыс. грн. Тогда как хозяин автомобиля попытался догнать их, стреляя из травматического оружия.

В центре Одессы попытались ограбить авто Facebook/"Утесов News"

В результате в авто было повреждено стекло, как видно на фото, возле него также лежит портфель.

О жертвах пока не сообщается. При этом полиция объявила в городе план-перехват.

В центре Одессы попытались ограбить авто Полиция Одесской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах на Киевщине группа вооруженных людей расстреляла маршрутку прямо во дворе. Прибывшие на место полицейские вступили в перестрелку с нападавшими.

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