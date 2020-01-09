В Одессе суд взял под стражу мужчину, который пытался убить троих своих соседей по общежитию. Происшествие случилось 7 января на улице Радостной в Малиновском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области (чтобы посмотреть фото последствий взрыва, доскролльте страницу до конца).

Нетрезвый мужчина поругался с соседями, после чего кинул гранату в помещение кухни, где они находились, заблокировал дверь и ушел. В результате взрыва пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. Вскоре подрывника задержала полиция. Открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство".

В Одессе суд вынес решение по мужчине, устроившему взрыв в общежитии od.npu.gov.ua

В Одессе суд вынес решение по мужчине, устроившему взрыв в общежитии od.npu.gov.ua

В Одессе суд вынес решение по мужчине, устроившему взрыв в общежитии od.npu.gov.ua

В Одессе суд вынес решение по мужчине, устроившему взрыв в общежитии od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 38-летний одессит, который уже сидел за убийство, рассказал, что обиделся на соседей из-за постоянных бытовых конфликтов. Гранату, по словам мужчины, он приобрел в Интернете.

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