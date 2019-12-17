Зеленский будет в печали: в Одессе сгорело кафе "Шаурма". Фото

В Одессе на улице Мясоедовской поздно вечером 16 декабря загорелось кафе "Шаурма". Пожар возник в производственном помещении.

Пламя потушили за 20 минут. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Жертв и пострадавших нет. Огнем уничтожено имущество на площади 5 кв. м. Спасатели не дали распространиться пламени на соседнюю квартиру.

Предварительная причина ЧП – нарушение правил противопожарной безопасности работниками заведения.

В Одессе сгорело кафе с шаурмой od.dsns.gov.ua

В Одессе сгорело кафе с шаурмой od.dsns.gov.ua

Как известно, в мае 2019 года Зеленский взорвал сеть фотографией с шаурмой, а также признался, что она для него имеет символическое значение.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в больницах Одессы и военном госпитале по состоянию на 16 декабря остаются 9 пострадавших при пожаре в Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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