В Одессе автохам вызвал транспортный коллапс

Очередной автохам, бросивший свой автомобиль прямо на трамвайных путях в центре Одессы, вызвал транспортный коллапс в городе утром 25 ноября.
Из-за "гения парковки" было остановлено движение сразу трех популярных маршрутов - №5, №18 и №28 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Автохам заблокировал движение трамваев в Одессе
Телекомпания ГРАД
Из-за автохама в центре Одессы по состоянию на 10:20 образовались пробки из десятков трамваев. Пассажиры выходили из них и пересаживались на другие виды транспорта.
Автохам заблокировал движение трамваев в Одессе
odessa1.com
В итоге движение в городе в "час пик" было полностью парализовано.
Транспортный коллапс в центре Одессы
Скриншот Google Maps
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе автоледи припарковалась на травмайных путях. Ее проучили пассажиры, а полиция выписала большой штраф. После резонанса, которое получило это событие, виновница инцидента была вынуждена извиняться перед одесситами.
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