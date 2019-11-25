В Одессе автохам вызвал транспортный коллапс

Очередной автохам, бросивший свой автомобиль прямо на трамвайных путях в центре Одессы, вызвал транспортный коллапс в городе утром 25 ноября.

Из-за "гения парковки" было остановлено движение сразу трех популярных маршрутов - №5, №18 и №28 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Автохам заблокировал движение трамваев в Одессе Телекомпания ГРАД

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Из-за автохама в центре Одессы по состоянию на 10:20 образовались пробки из десятков трамваев. Пассажиры выходили из них и пересаживались на другие виды транспорта.

Автохам заблокировал движение трамваев в Одессе odessa1.com

В итоге движение в городе в "час пик" было полностью парализовано.

Транспортный коллапс в центре Одессы Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе автоледи припарковалась на травмайных путях. Ее проучили пассажиры, а полиция выписала большой штраф. После резонанса, которое получило это событие, виновница инцидента была вынуждена извиняться перед одесситами.

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