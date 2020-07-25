В Одессе с треском провалилась новая попытка подъема танкера Delfi. Видео

В Одессе 25 июля при попытке поднять затонувший танкер "Делфи" (Delfi) с пляжа "Дельфин" оборвался один из металлических буксировочных тросов.

Об этом сообщила "Думская". Отмечается, что это уже вторая неудачная попытка убрать судно (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Танкер Delfi. Скриншот

Инцидент произошел в 15:30, буквально через несколько минут после начала операции. После этого попытки сдвинуть танкер с места прекратились. Водолазы обследовали район крепления тросов.

Обрыв троса. Думская; Андрей Колисниченко

Известно, что Delfi пытались поднять на прямой киль два мощных буксира "Австралия" и Balqis.

Танкер пытались убрать с одесского пляжа. Думская; Андрей Колисниченко

Новая попытка поднять Delfi оказалась неудачной. Думская; Андрей Колисниченко

Думская; Андрей Колисниченко

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