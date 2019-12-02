СБУ поймала одессита, работавшего на разведку РФ: фото предателя

В Одессе сотрудники СБУ задержали агитатора, который в сети активно поддерживал создание так называемой "Одесской народной республики", пропагандировал идеи федерализации юго-восточных областей, призывал к изменению границ Украины и разжигал межнациональную рознь.

Мужчина неоднократно выезжал на временно оккупированную территорию Крыма, где контактировал с людьми, которых обоснованно подозревают в ведении разведывательной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Во время обыска дома у задержанного была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие, что мужчина вел подрывную деятельность против Украины.

Интернет-агитатор взят под арест, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора ssu.gov.ua

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора ssu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол в связи с террористической деятельностью в Сирии.

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