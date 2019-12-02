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2 декабря • обновлено в 22:04
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СБУ поймала одессита, работавшего на разведку РФ: фото предателя

3.2т
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В Одессе сотрудники СБУ задержали агитатора, который в сети активно поддерживал создание так называемой "Одесской народной республики", пропагандировал идеи федерализации юго-восточных областей, призывал к изменению границ Украины и разжигал межнациональную рознь.

Мужчина неоднократно выезжал на временно оккупированную территорию Крыма, где контактировал с людьми, которых обоснованно подозревают в ведении разведывательной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Во время обыска дома у задержанного была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие, что мужчина вел подрывную деятельность против Украины.

Интернет-агитатор взят под арест, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Задержанному грозит до 5 лет тюрьмы.

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора

ssu.gov.ua

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора

В Одессе поймали антиукраинского интернет-агитатора

ssu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол в связи с террористической деятельностью в Сирии.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы Служба безопасности Украины
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Полтавец Григорий
Полтавец Григорий
Так сотрудники одесского СБУ приобрели в отдел компьютерную технику...недорого.
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Антонов Семен
Антонов Семен
«Во время обыска дома у задержанного была изъята компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие, что мужчина вел подрывную деятельность против Украины». Обоз найдите более вменяемых сотрудников, а то получается, наличие компьютера у украинцев доказательство о его подрывной деятельности.
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семенов Александр
семенов Александр
"разведчик"...?? ... Мда ... Разведчики обычно так и делают .. постят в интернете посты об Одесской республике... Кстати в Одессе всегда мечтали о статусе "Порто-франко"
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