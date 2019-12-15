В Одессе небольшой дождь превратил часть улицы в реку: видео

Небольшой дождь затопил перекресток на улице Водопроводной в Одессе утром 15 декабря.

В результате автомобильное движение на перекрестку Водопроводной и Высокого переулка было значительно осложнено. Соответствующее видео разместил на своей странице в Facebook одессит Виталий Хемий (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Дождь затопил перекресток в Одессе Facebook Виталия Хемия

Как рассказали очевидцы, причиной инцидента стали забитые мусором канализационные коллекторы на этом участке.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ливень затопил улицы и остановил транспорт..

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