В катакомбах Одессы вспыхнул пожар: заживо сгорел человек. Подробности и фото

В Одессе в районе курорта "Аркадия" утром 22 декабря вспыхнул пожар. После тушения возгорания в катакомбах спасатели нашли тело бездомного, который там жил.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Пламя тушили около двух часов. Личность погибшего устанавливается.

В Одессе нашли новую жертву пожара od.dsns.gov.ua

В Одессе нашли новую жертву пожара od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, сгоревшем 4 декабря и унёсшем жизни 16 человек.

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