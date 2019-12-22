В катакомбах Одессы вспыхнул пожар: заживо сгорел человек. Подробности и фото

В Одессе в районе курорта "Аркадия" утром 22 декабря вспыхнул пожар. После тушения возгорания в катакомбах спасатели нашли тело бездомного, который там жил.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Пламя тушили около двух часов. Личность погибшего устанавливается.
В Одессе нашли новую жертву пожара
od.dsns.gov.ua
В Одессе нашли новую жертву пожара
od.dsns.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, сгоревшем 4 декабря и унёсшем жизни 16 человек.
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