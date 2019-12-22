Главная Новости
22 декабря • обновлено в 17:14
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В катакомбах Одессы вспыхнул пожар: заживо сгорел человек. Подробности и фото

1.3т
Читать материал на украинском

В Одессе в районе курорта "Аркадия" утром 22 декабря вспыхнул пожар. После тушения возгорания в катакомбах спасатели нашли тело бездомного, который там жил.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
В Одессе в квартире прогремел взрыв: что известно

Пламя тушили около двух часов. Личность погибшего устанавливается.

В Одессе нашли новую жертву пожара

В Одессе нашли новую жертву пожара

od.dsns.gov.ua

В Одессе нашли новую жертву пожара

В Одессе нашли новую жертву пожара

od.dsns.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, правительственная комиссия назвала официальную причину пожара в одесском колледже, сгоревшем 4 декабря и унёсшем жизни 16 человек.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги