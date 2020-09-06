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В Одессе начали завершающий этап поднятия танкера "Делфи" с моря, – Криклий

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
1,1 т.
Танкер 'Делфи' у Одессы

Танкер "Делфи" собираются окончательно поднять из моря.

В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи", затонувшего в Черном море в прошлом году.

Он будет проходить в пять шагов. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме, и полная готовность к завершающей операции", – отметил чиновник.

Так, финальная операция по поднятию "Делфи" предусматривает:

  • откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния судна на почве;

  • испытания водотечности;

  • перемещение на глубину;

  • заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

  • уверенность в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Министр инфраструктуры поблагодарил компании и специалистов, которые присоединились к поднятию из воды затонувшего возле Одессы танкера.

Скриншот сообщения.

Скриншот сообщения. Telegram канал Владислав Криклий

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УкраинаОдессаМинистерство инфраструктурыновости ОдессыЧерное мореВладислав Криклий
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