В Одессе начали завершающий этап поднятия танкера "Делфи" с моря, – Криклий

Танкер "Делфи" собираются окончательно поднять из моря.
В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи", затонувшего в Черном море в прошлом году.
Он будет проходить в пять шагов. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
"Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме, и полная готовность к завершающей операции", – отметил чиновник.
Так, финальная операция по поднятию "Делфи" предусматривает:
откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния судна на почве;
испытания водотечности;
перемещение на глубину;
заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";
уверенность в возможности перехода из акватории и собственно переход.
Министр инфраструктуры поблагодарил компании и специалистов, которые присоединились к поднятию из воды затонувшего возле Одессы танкера.
Скриншот сообщения. Telegram канал Владислав Криклий
Как сообщал OBOZREVATEL:
у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2020 года.
Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.
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