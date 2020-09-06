В Одессе начали завершающий этап поднятия танкера "Делфи" с моря, – Криклий

В Одессе 6 сентября начали финальный этап работ по поднятию и отбуксировке танкера "Делфи", затонувшего в Черном море в прошлом году.

Он будет проходить в пять шагов. Об этом в Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Все испытания завершены, экологическое состояние – в норме, и полная готовность к завершающей операции", – отметил чиновник.

Так, финальная операция по поднятию "Делфи" предусматривает:

откатку воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния судна на почве;

испытания водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном "Атлас-4";

уверенность в возможности перехода из акватории и собственно переход.

Министр инфраструктуры поблагодарил компании и специалистов, которые присоединились к поднятию из воды затонувшего возле Одессы танкера.

Скриншот сообщения. Telegram канал Владислав Криклий

Как сообщал OBOZREVATEL:

у одесского пляжа "Дельфин" 26 августа почти подняли из моря танкер "Делфи" (Delfi), который затонул еще 21 ноября 2020 года.

Однако уже 3 сентября в Одессе снова случился разлив нефтепродуктов с затонувшего танкера.

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