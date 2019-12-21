В Одессе мужчина в капюшоне украл домик у кота и попал на видео

Неизвестный мужчина похитил ночью 20 декабря в Одессе домик для кота, расположенный у входа в один из местных магазинов.

Для того, чтобы украсть кошкин дом, вору пришлось вытрусить животное из его жилища. Видео размещено в Facebook-сообществе "Подслушано. Одесса" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Хозяин магазина "Фасоль" в жилкомплексе "Альтаир-2" купил домик местному котику и покрыл его пленкой от дождя. Однако, какой-то недочеловек решил вытрусить кису и забрать домик себе. Вероятно, ему нужнее", – говорится в публикации сообщества.

В Одессе вор украл дом у кота buro247.ua

"Если вдруг вы его узнали, просьба: при встрече наступить на ногу, отобрать кепку или попросить вернуть домик коту. Спасибо", – добавили авторы поста.

В Одессе вор украл домик у кота Facebook-сообщество Odessa_Hello

В Одессе вор украл домик у кота Facebook-сообщество Odessa_Hello

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге семеро спасателей помогли коту-недотепе. Кот умудрился застрять в ванной комнате между труб.

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