В Одессе грузовик наехал на пешеходов: есть погибший. Фото

В Одессе на перекрестке проспекта Добровольского и улицы Заболотного 2 декабря водитель грузовика DAF совершил наезд на двух пешеходов.

В результате 76-летняя женщина погибла на месте. Второй пешеход – мужчина, которому на вид около 60 лет, доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Из-за ДТП, которое произошло на рельсах, было остановлено движение трамваев №1 и №7.

В Одессе грузовик наехал на пешеходов: есть погибший Патрульная полиция Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Александровка спасателям пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобилей пострадавших в ДТП. Там столкнулись маршрутка "БАЗ" с 27 пассажирами и автомобиль Hyundai Sonata.

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