Главная Новости
2 декабря • обновлено в 22:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе грузовик наехал на пешеходов: есть погибший. Фото

2.4т
Читать материал на украинском

В Одессе на перекрестке проспекта Добровольского и улицы Заболотного 2 декабря водитель грузовика DAF совершил наезд на двух пешеходов.

В результате 76-летняя женщина погибла на месте. Второй пешеход – мужчина, которому на вид около 60 лет, доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Новости
Парень из-за наушников погиб под колесами поезда в Одессе

Из-за ДТП, которое произошло на рельсах, было остановлено движение трамваев №1 и №7.

В Одессе грузовик наехал на пешеходов: есть погибший

В Одессе грузовик наехал на пешеходов: есть погибший

Патрульная полиция Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой в селе Александровка спасателям пришлось с помощью специальных инструментов доставать из автомобилей пострадавших в ДТП. Там столкнулись маршрутка "БАЗ" с 27 пассажирами и автомобиль Hyundai Sonata.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
ограинзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги