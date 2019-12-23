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23 декабря • обновлено в 11:32
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В Одессе разгромили алкопритон, куда водили детей. Видео

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В Одессе на Слободке патриоты разгромили "наливайку", где собирались наркоманы и алкоголики. К активистам с жалобой обратились местные жители.

Об этом сообщил общественник Демьян Ганул на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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В Одессе по рынку разгуливала пьяная горе-мать с младенцем. Фото
В Одессе активисты разгромили притон

В Одессе активисты разгромили притон

Демьян Ганул/Facebook (Скриншот)

До того как ликвидировать "наливайку", активисты застали там маленькую девочку с родителями в неадекватном состоянии. Отец просто лежал без сознания у входа, а мать 5-летнего ребенка также была под воздействием алкоголя или наркотиков.

"Больше всего вопросов к полиции Одесской области в лице участкового. Неужели наша "сильная" правоохранительная система не в состоянии навести порядок в одной "наливайке". Говорят, что неизвестные патриоты наведались в это место и намекнули, что пора закрывать этот притон", – написал Демьян Ганул.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе годовалая девочка в тяжелом состоянии попала в больницу, отравившись синтетическим наркотиком метадоном. Скорую помощь вызвала 33-летняя мать девочки, которая впоследствии скрылась.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы активисты
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