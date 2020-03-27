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27 марта • обновлено в 10:51
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В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей: один в реанимации. Фото, видео

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В Одессе во время тушения масштабного пожара в жилом многоэтажном доме серьезно пострадали двое спасателей. Один из них в реанимации.

Возгорание произошло около 3 часов утра на 6-м этаже 6-этажного дома на Люстдорфской дороге, который находится над супермаркетом "Таврия В", сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Около 03:40 появилась угроза распространения огня и спасателям пришлось эвакуировать жильцов. Из своих квартир были выведены на улицу около 50 человек.

С большим трудом огонь на площади в 400 кв. м. удалось локализовать лишь около 07:00. Дом пришлось отключить от электро и газоснабжения.

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

od.dsns.gov.ua

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

od.dsns.gov.ua

Во время тушения серьезно пострадали двое спасателей, которые отравились продуктами горения. Один из них был доставлен в реанимацию.

По словам соседей, в квартире, где произошло возгорание, давно никто не жил. А владелец устроил там склад макулатуры и пластика.

Тушение было сильно осложнено тем, что крыша армированная, очень тяжело добраться до балок и утеплителя. По состоянию на 09:00 утра спасателям не удалось подобраться к очагу возгорания.

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

В масштабном пожаре в Одессе пострадали двое спасателей

Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мать с ребенком выпали из окна на пятом этаже. Обе пострадавших живы. Происшествие произошло в одной из 5-этажек на улице Ицхака Рабина в Малиновском районе Одессы.

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Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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