В ДТП на трассе Одесса – Рени погибли 6 человек: появились видео

Появились видео с места гибели 6 человек на Одесщине.

В сети опубликовано видео с места смертельного ДТП на трассе Одесса – Рени возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области.

Запись обнародовал на YouTube пользователь Павел Бойченко (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео видно искореженные автомобили "ВАЗ" и Mitsubishi Outlander, которые совершили лобовое столкновение.

Еще один ролик опубликовало управление Национальной полиции в Одесской области.

Полиция просит водителей, которые планируют ехать в данном направлении, по возможности выбирать альтернативный маршрут передвижения и учитывать дорожную ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля утром на трассе Одесса – Рени произошло масштабное ДТП с человеческими жертвами. В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 6 человек, еще трое госпитализированы, в том числе 2-летний ребенок.