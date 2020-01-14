Угрожали пистолетом: появилось видео ограбления ювелирки на Одесщине

В интернете появилось видео дерзкого ограбления ювелирного магазина в райцентре Татарбунары на Одесщине, произошедшего утром 14 января.

Трое вооруженных пистолетами мужчин в масках ворвались в магазин "Золото" около 8 часов утра. Несколько видео с камер наблюдения опубликовало издание "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ограбление ювелирного магазина в Татарбунарах (скриншот видео)

Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле Audi зеленого цвета, уехав в направлении райцентра Сарата.

Грабители скрылись на автомобиле Audi Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи с произошедшим полиция Одесской области объявила оперативный план "Сирена". Это комплекс специальных мер, в соответствии с которыми по тревоге поднимается личный состав подразделений полиции и приступает к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

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