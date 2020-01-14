Главная Новости
14 января • обновлено в 12:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Угрожали пистолетом: появилось видео ограбления ювелирки на Одесщине

530
Читать материал на украинском

В интернете появилось видео дерзкого ограбления ювелирного магазина в райцентре Татарбунары на Одесщине, произошедшего утром 14 января.

Трое вооруженных пистолетами мужчин в масках ворвались в магазин "Золото" около 8 часов утра. Несколько видео с камер наблюдения опубликовало издание "Думская" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Ограбление ювелирного магазина в Татарбунарах (скриншот видео)

Ограбление ювелирного магазина в Татарбунарах (скриншот видео)

Угрожая сотрудникам магазина пистолетом, они забрали деньги и ювелирные украшения, после чего скрылись на автомобиле Audi зеленого цвета, уехав в направлении райцентра Сарата.

Грабители скрылись на автомобиле Audi

Грабители скрылись на автомобиле Audi

Думская

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в связи с произошедшим полиция Одесской области объявила оперативный план "Сирена". Это комплекс специальных мер, в соответствии с которыми по тревоге поднимается личный состав подразделений полиции и приступает к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Одесса
Теги
Национальная полиция Украины новости Одессы грабеж
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги