Стало известно о ребенке, спасшемся в страшном пожаре в Одессе. Видео

В Одесской полиции рассказали подробности страшного пожара, который унес жизни 82-летней женщины и ее 3-летней внучки. Ее 4-летней сестре удалось спастись – девочка успела выбежать из квартиры в самом начале пожара.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного управления полиции (чтобы посмотреть комментарий и видео с места пожара, доскролльте страницу до конца).

Предварительно установлено, что очаг возгорания находился в детской комнате, где играли сестры. Их бабушка была в другой комнате, а мама девочек ушла на работу. Также, по предварительной информации, бабушка с внучкой погибли от отравления продуктами горения. Тела отправлены на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. По факту трагедии полиция открыла уголовное производство.

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на улице Семена Палия, 78, 28 ноября произошел пожар в квартире на 5 этаже 9-этажного дома. Спасатели прибыли на место и в течение 5 минут потушили пламя. В сгоревшей квартире они обнаружили тела 82-летней женщины и 3-летней девочки.

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